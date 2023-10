Scaroni: "Mi auguro si possa tornare a sorridere nei derby. Abbiamo sofferto per queste sconfitte. Dopo il 5-1..."

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Rai GR Parlamento. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul derby scudetto: “Mi auguro che sia così e mi auguro che nel prossimo derby si possa tornare a sorridere dopo queste cinque sconfitte. I nostri tifosi hanno sofferto per queste sconfitte. I tre punti persi con l’Inter non valgono doppio, ma lo dico tra il serio e il faceto e quando vedo lo score di questo 2023, torno a casa con le orecchie basse. Dopo il 5-1 sono stato di pessimo umore per 24 ore. Poi, però, le scorie ce le ha fatte eliminare Pioli e penso che non ci siano più. Contro la Lazio ho visto una squadra bella, serena, coesa e che non si guarda indietro ma si guarda davanti. La prima è quella di mercoledì a Dortmund. Ad ottobre abbiamo un calendario terrificante e dobbiamo fare bene in entrambe le competizioni in cui siamo impegnati”.