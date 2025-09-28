Scaroni: "Non capisco come si possa dire no a un progetto moderno: sono ottimista"

vedi letture

Intercettato dai microfoni di Sky Sport 24 e TeleLombardia fuori da San Siro prima del big match Milan-Napoli, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato così del tema stadio. Le sue dichiarazioni.

Sul verdetto di domani per lo stadio:

"Domani è un giorno fondamentale per il Milan, per l'Inter, per la città di Milano, per il calcio italiano, per le coppe. Io resto ottimista perché non riesco a capire come si possa dire di no a un progetto moderno per portare alla nostra città uno stadio all'altezza degli stadi che vediamo in televisione quando vediamo le coppe. Sono ottimista".

Le hanno dato fastidio le accuse rivolte ai club sulla poca chiarezza?

"Per quanto riguarda il Milan, abbiamo una struttura molto semplice: è di proprietà di RedBird che possiede il 99,97% delle azioni - qualche azione la posseggo anche io da tempi remoti. Gerry Cardinale è il fondatore e proprietario: francamente non riesco a capire cosa si debba dire di più. Credo che Oaktree sia nella stessa situazione ma lascio paralre a loro dei fatti loro"

Partita di stasera emozionante?

"Accidenti, altro che emozionante! Queste partite qui mi lasciano il segno, sono due giorni che penso a questa partita qua che è importantissima. Non esageriamo neppure ma questa scia di un Milan vincente nelle ultime settimane vorrei che continuasse".

Sul cosa succederà dopo l'eventuale acquisto dello stadio:

"Noi firmeremo un protocollo della legalità per assicurarci che le imprese che lavoreranno nella costruzione dello stadio, che saranno tante e importanti perché i lavori valgono più di un miliardo, abbiano tutti quei requisiti e siano nella white list delle aziende che possono lavorare e che non hanno infiltrazioni".