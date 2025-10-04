Scaroni rivela: "Posso assicurarvi che anche Silvio Berlusconi avrebbe gradito il nuovo stadio"

Ai microfoni di Milano Finanza, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato cos'è cambiato negli ultimi anni sul tema del nuovo stadio: "Mi occupo di questo tema da molti anni. Ciò che è cambiato è proprio l'opinione pubblica. I nostri tifosi, che per esempio hanno visto gli ultimi Europei in Germania o guardano le partite internazionali, si rendono conto che San Siro, nonostante ci siamo affezionati, è un prodotto di un'altra epoca. E quindi ritengo che la necessità di un impianto nuovo per Milan e Inter sia capita e condivisa dalla maggior parte delle persone".

Scaroni ha poi rivelato che il progetto del nuovo stadio sarebbe piaciuto anche all'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi: "Con Berlusconi avevo parlato tante volte di questo argomento. Tutti noi abbiamo sempre sostenuto l’esigenza di avere uno stadio moderno, che non è una scelta ma una necessità per continuare a restare ai vertici del calcio europeo. Del resto, anche Adriano Galliani, che con lui ha condiviso ogni scelta per oltre trent’anni, si è espresso chiaramente a favore del progetto. A San Siro abbiamo giocato e vinto tanto ed è stato il teatro di grandi notti di Champions League. Ovviamente è un dispiacere abbandonare San Siro. Ma posso assicurarvi che anche Berlusconi avrebbe gradito il nuovo stadio".

