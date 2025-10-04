Scaroni rivela: "Posso assicurarvi che anche Silvio Berlusconi avrebbe gradito il nuovo stadio"

Oggi alle 11:12
di Enrico Ferrazzi

Ai  microfoni di Milano Finanza, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato cos'è cambiato negli ultimi anni sul tema del nuovo stadio: "Mi occupo di questo tema da molti anni. Ciò che è cambiato è proprio l'opinione pubblica. I nostri tifosi, che per esempio hanno visto gli ultimi Europei in Germania o guardano le partite internazionali, si rendono conto che San Siro, nonostante ci siamo affezionati, è un prodotto di un'altra epoca. E quindi ritengo che la necessità di un impianto nuovo per Milan e Inter sia capita e condivisa dalla maggior parte delle persone". 

Scaroni ha poi rivelato che il progetto del nuovo stadio sarebbe piaciuto anche all'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi: "Con Berlusconi avevo parlato tante volte di questo argomento. Tutti noi abbiamo sempre sostenuto l’esigenza di avere uno stadio moderno, che non è una scelta ma una necessità per continuare a restare ai vertici del calcio europeo. Del resto, anche Adriano Galliani, che con lui ha condiviso ogni scelta per oltre trent’anni, si è espresso chiaramente a favore del progetto. A San Siro abbiamo giocato e vinto tanto ed è stato il teatro di grandi notti di Champions League. Ovviamente è un dispiacere abbandonare San Siro. Ma posso assicurarvi che anche Berlusconi avrebbe gradito il nuovo stadio".
 