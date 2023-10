Scaroni: "Stiamo attenti agli ingaggi: fonte di costo che pesano e rendono difficili i trasferimenti"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Rai GR Parlamento. Ecco le sue dichiarazioni.

Come si porta il club da un rosso di bilancio pesante in attivo?: “Il Milan è un’azienda. Io mi occupo da tutta la vita di aziende e il Milan è una di queste. Dobbiamo fare crescere i ricavi. Pensate che quelli registrati nell’ultimo bilancio sono raddoppiati rispetto a quattro anni fa. Molta attenzione la poniamo sui costi, che per noi sono la prima squadra e li cerchiamo di seguire una politica attenta e severa. Siamo pronti sul fronte degli acquisti, con una campagna acquisti generosa portando a casa dei grandi giocatori, ma siamo molto attenti agli ingaggi perché sono una fonte di costo che pesano e che rendono difficili i trasferimenti dei calciatori. Gli stipendi rendono difficili eventuali cessioni o prestiti”.