Scaroni su nome del nuovo stadio: "Continuerà a essere San Siro, lo stadio più bello d'Europa"

Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre di conseguenza un altro che porterà all'acquisto effettivo, la stesura del progetto e poi l'inizio dei lavori per il nuovo stadio. A parlare, in vece del Milan, è stato il presidente Paolo Scaroni che per questa mattina ha concesso un'intervista al Corriere della Sera cercando di sviscerare tutti i punti di questa vicenda. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Paolo Scaroni sulla deliberab: "È stata una trattativa complessa. Su rinnovamento e parziale demolizione sono emerse delle posizioni legittime ma ideologiche, che andavano superate. Il mondo cambia, se è successo nel tempio del calcio a Wembley, può accadere qui. L'obiettivo è sempre stato solo quello di dotare la città di uno stadio moderno ed efficiente. Nome? Meazza lo usavamo poco... Di certo continuerà a essere San Siro: lo stadio più bello d'Europa".