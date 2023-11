Scaroni su San Siro: "Rammaricato di non essere riusciti a fare a Milano il più bello stadio del mondo con soldi di privati"

In merito alla questione stadio, Paolo Scaroni ha dichiarato a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk": "Lo spettacolo dal calcio è dato dai giocatori e dagli allenatori, ma anche dai teatri in cui si gioca. Per quanto riguarda Milano, io sono rammaricato di non essere riusciti a fare il più bello stadio del mondo con soldi di privati, senza chiedere un euro ai contribuenti. Non dimentichiamoci che San Siro è stato costruito e poi ristrutturato con i soldi dei contribuenti".

Sfumato il progetto nuovo San Siro insieme all'Inter, ora il club di via Aldo Rossi punta a costruire da solo il nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese, sull'area San Francesco. I colloqui con il Comune sono iniziati da tempo e qualche settimana fa il club di via Aldo Rossi ha già consegnato la documentazione con il suo progetto. Si parla di un impianto da oltre 70 mila posti e intorno allo stadio ci saranno la nuova sede del club, hotel, ristoranti, museo, un'arena da 3mila posti per musica e un teatro.