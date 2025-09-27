Schwoch: "Il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto dopo il Napoli: ha una buonissima rosa e un allenatore vincente"

Stefan Schwoch, ex calciatore, si è così espresso a Televomero su Milan-Napoli: "Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Secondo me Inter e Juve vengono dopo. Il Milan ha fatto una buonissima squadra, ha preso un allenatore vincente, che bada più al risultato piuttosto che allo spettacolo e che crea un gruppo vincente, il che serve... Lo abbiamo visto l'anno scorso con Conte, che ha costruito un gruppo granitico. Poi il Milan non ha le coppe... Guardando tutti questi fattori insieme, credo che il Milan sia l'outsider principale per il Napoli. Vincere a San Siro non è mai facile, se lo fai vuol dire che hai una certa forza nella rosa. Vincere a San Siro sarebbe un grandissimo segnale. Hojlund e Gimenez son due giocatori che devono ritrovarsi, ma se proprio devo sceglierne uno dico Hojlund. Napoli tra le prime 8 in Champions? Difficile. I valori delle squadre sono quelli. Il Napoli rischia tanto quanto il Milan, può venire fuori qualsiasi risultato. Secondo me, dall'inizio del campionato, il Milan è cresciuto. Adesso è equilibrato".

RIECCO LEAO

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.