Sconcerti: "D'accordo con Pioli, Piatek viene servito male"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Piatek, mostrandosi d'accordo con il pensiero di Pioli: "Sono d'accordo con Pioli, viene servito male. Il Milan ha Suso che mette i migliori palloni in area, ma non sono i palloni di Piatek, che è uno che ha controllo e tiro. Non ha un trequartista che lo aiuti. L'arrivo di Ibrahimovic? Per me darebbero via Piatek, anche se lui non è un centravanti".