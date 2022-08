Sconcerti sul CorSera: "Il Milan di Pioli non è sazio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan di Pioli in vista dell'inizio della nuova stagione: "Milan e Inter sono le più complete. L’Inter perché è squadra vera, già fatta, il Milan perché è squadra di grandi giovani, quindi destinata a salire. Il Milan è l’unico in controtendenza. In questo mercato di costi zero, ha speso per crescere continuando sui giovani. I suoi giocatori migliori, Leao, Tonali, Calabria, Kalulu, Bennacer, Hernandez, hanno ancora molto futuro davanti. Peraltro, se non mi sono perso nelle trattative, mi sembra stia acquistando il giovane più cercato d’Italia, Mancini, centravanti di diciotto anni con tredici presenze nel Vicenza. Non c’è niente che faccia pensare a un Milan sazio. Tecnicamente è ancora l’esperimento più interessante d’Italia. Leggo che tanti ex grandi calciatori fanno di Maldini il loro esempio, la dimostrazione di quanto sia essenziale in un club la forza di scelta di un vecchio campione. È una consolazione un po’ troppo vasta. Non c’è nessuna legge che regoli le qualità di un vecchio mestiere con quelle di un mestiere nuovo. Vanno selezionati freddamente anche quelli che vanno a scegliere, qualunque cosa abbiano fatto prima".