Sconcerti sul CorSera: "Napoli e Milan sono in questo momento le squadre migliori del campionato"

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così del campionato di Serie A: "Napoli e Milan sono in questo momento le squadre migliori del campionato. Il Milan è più squadra ed è l’unica ad aver giocato tre scontri diretti (Juve, Lazio, Atalanta), le uniche partite che valgono per la classifica. Stupisce nel Milan la crescita continua di giocatori non al centro del progetto, come Saelemaekers, lo stesso Tonali, Calabria. Detto questo il Napoli al momento è una squadra superiore, non più brava, solo profondamente diversa. Ha una qualità d’insieme che il Milan sfiora e forse l’Inter non ha, più un centravanti da tempi epici, di quelli che fanno paura appena si muovono".