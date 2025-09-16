Scotti euforico: "Modric è il classico calciatore per cui vale comprare il biglietto"
Gerry Scotti, noto presentatore e grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole a Pressing:
Su Modric: "Modric è il classico calciatore per cui vale comprare il biglietto o soffrire tutta la sera. Dobbiamo ringraziare il Milan e il calcio italiano che ci possiamo godere un paio di stagioni con un giocatore del genere in campo. Sono convinto che anche i tifosi delle altre squadre gli batteranno le mani".
Su Allegri: "Mi mancava vederlo buttare via la giacca e mi ha accontentato subito (ride, ndr)".
Sullo scudetto: "Milan già da scudetto? Se va avanti così se la può giocare. Va inserito ancora Leao poi. Il Milan visto contro il Bologna con meno sfortuna e con un Leao in più è probabilmente un bel Milan che può lottare per i primi tre posti".
Su Gimenez: "Deve andare a Chiaravalle. Lui è molto religioso tra l'altro, un giorno lo porto a Chiaravalle e gli faccio accendere tutte le candele, così vediamo se riesce a buttarla dentro (sorride, ndr)".
