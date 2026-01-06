Scudetto, Forgione: "Fattore sarà il percorso nelle coppe di Inter e Napoli"

In testa alla classifica, avviandoci verso la conclusione del girone di andata, Inter, Milan e Napoli provano a fare il vuoto e a inscenare una corsa a tre verso lo Scudetto. Per parlare di questa lunga volata, ancora tutta da decifrare, il giornalista e scrittore Angelo Forgione è stato ospite nel giorno dell'Epifania del programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito il pensiero del collega e autore sul trio che guida la classifica di Serie A.

Inter, Milan e Napoli: quale il fattore scudetto?

"I due fattori sono il percorso nelle coppe di Inter e Napoli, se e quanto andranno avanti, poi più che la qualità offensiva sarà quella difensiva. Chi vince lo Scudetto è quello che è meno perforabile e il Napoli ha ritrovato questa solidità dietro da Udine in poi. Ora c'è un equilibrio di squadre che le permette di stare più lontana dalla difesa. Se il Napoli è questo, con questa impostazione tattica, può essere determinante"