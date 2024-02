Sebastiano Rossi: "Oggi mi rivedo in Neuer. Non ero cattivo, uscivo col ginocchio alto per proteggermi"

vedi letture

"Quello che ha vinto Gigi Buffon non l'ha vinto praticamente nessuno, gli è mancata solo la Champions League. Portiere non proprio completo ma efficacissimo, gli mancava un po' la presa alta e il giro palla da dietro. Lo stimo tantissimo e l'ho visto esordire in un Parma-Milan. Donnarumma? Ha un margine di miglioramento elevatissimo", ha dichiarato l'ex portiere del Milan Sebastiano Rossi a Tv Play.

"La mia fama di cattivo? Le mie uscite alte non erano per far male all'avversario ma per proteggermi, è la scuola di portieri italiani che dice questo. Per tenere lontani gli avversari si alza il ginocchio. Oggi mi rivedo in Neuer. Quando prende la palla ha grande personalità. Non è bellissimo da vedere ma pratico al massimo".