Come riportato da Opta, nel 2023 solo Kevin De Bruyne (sette) ha servito più assist di Brahim Díaz (sei) nei cinque maggiori campionati europei. Lo spagnolo, ieri sera, è stato protagonista con due assistenze per i propri compagni nel successo per 5-1 contro la Sampdoria.