Sei su sette: quando il primo tempo del Milan finisce 0-0 solo una volta i rossoneri non hanno vinto
Oggi alle 11:00News
di Manuel Del Vecchio

Ieri sera il Milan ha chiuso per la 7ª volta in campionato il primo tempo sullo 0-0. Solo contro la Juventus (con rigore sbagliato da Pulisic nel finale) non ha poi vinto la partita.

1. Lecce (0-2)
2. ⁠Bologna (1-0)
3. ⁠Juventus (0-0)
4. ⁠Fiorentina (2-1)
5. ⁠Inter (1-0)
6. ⁠Lazio (1-0)
7. ⁠Cagliari (0-1)