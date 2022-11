Sempre Stranger Things in Milan-Spezia: dal solito sottosopra riemerge il Milan di Giroud

MilanNews.it

Milan-Spezia è normale solo nel fatto di essere sempre una partita a-normale. Ancora una volta, la sfida tra i rossoneri e i liguri bianconeri è stata degna di episodio della fortunatissima serie Stranger Things; tranquilli, nessuno spoiler, anche perché chi scrive non ha ancora terminato di vederla e non vorrebbe farsi autogol proprio sul più bello, ma solo due piccole annotazioni evidenti anche a chi conosce di sfuggita le vicende di Hawkins: in Milan-Spezia accadono sempre cose talmente strane che pare di essere nel sottosopra, la dimensione alternativa esistente in parallelo al mondo umano nel quale succede di tutto e di più e si vive costantemente in una sorta di tenebra contemporanea a ciò che accade nella realtà.



Sottosopra

Per il Milan l'incubo si è rifatto vivo dopo il clamoroso pareggio spezzino firmato da Daniel Maldini, figlio di Paolo e prodotto del settore giovanile rossonero, al prima gol con la nuova maglia e al primo gol in trasferta in stagione dello stesso Spezia. Non bastasse l'autore romantico della rete - tanti complimenti al ragazzo per il gesto tecnico e per il rispetto mostrato - tante vicende 'oscure' si stavano ripetendo sulla scia dell'ultimo Milan-Spezia: rossoneri dominatori, un po' spreconi e un po' sfortunati nel primo tempo, chiuso con un solo gol di vantaggio anche a causa di un Dragowski in versione Provedel spezzino, nervosi e poco lucidi nella ripresa alla ricerca del vantaggio, giunto inizialmente con la grande rete di Tonali, poi annullata dal VAR per fallo precedente di Tomori. Anche sul gol bellissimo della vittoria firmato dall'89 da Giroud (un Undici della serie in versione Nove, chiaramente), la serie di cose strane si è abbattuta sui rossoneri con l'espulsione per doppia ammonizione del 36enne francese, reo di aver festeggiato togliendosi la maglia senza pensare al giallo preso precedentemente.



Più sopra che sotto

Insomma, Milan-Spezia si è confermato il consueto sottosopra, ma il Milan è stato capace, con la forza delle determinazione e del carattere, di riemergere sopra e non di restare sotto; perdere punti contro la squadra di Gotti avrebbe significato fuga del Napoli e potenziale pareggio in classifica dell'Inter, ma, come per tutte le cose strane, anche questo campionato non si potrà decidere così presto e cosi facilmente. Milan-Spezia ce lo ha insegnato, ancora una volta.