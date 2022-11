Senegal senza Mané, il CT Cissè: "Abbiamo un gruppo pronto a raccogliere la sfida"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Sadio Mané non parteciperà al Mondiale con il suo Senegal per uno sfortunato infortunio arrivato proprio a pochi giorni dall'inizio della manifestazione. Gli africani perdono la propria stella e in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Olanda, il CT Aliou Cissè, della cui selezione fa parte anche il rossonero Ballo-Touré, ha parlato dell'assenza del fenomeno del Bayern Monaco: "Siamo dispiaciuti per il ragazzo. Certo, non nascondiamo l'importanza di Sadio Mane con noi. Come la maggior parte degli allenatori, un allenatore costituisce la sua squadra attorno al suo miglior giocatore...Ora gli auguriamo una buona guarigione, che torni in condizioni migliori per continuare a svolgere correttamente il suo lavoro. Ma c'è un gruppo, c'è un collettivo che è formato da giocatori esperti e giovani giocatori pronti a raccogliere la sfida".