Sensini: "Il Milan non ha neanche sofferto a Udine. Non ho capito il cambio di modulo di Runjaic..."

vedi letture

Nestor Sensini, ex giocatore dell'Udinese, ha commentato così la vittoria del Milan di sabato in casa dei friulani al Messaggero Veneto: "Il Milan non ha neanche sofferto e forse questo è il lato peggiore del ko perché puoi anche perdere 3-0 dopo esserti giocato la partita, mentre sabato i bianconeri non sono riusciti a contenere e ad attaccare. Il cambi di modulo di Runjaic? Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che funziona e dà sicurezze e riferimenti ai giocatori. Casomai, lo si può cambiare se si arriva da due sconfitte, ma non da due partite in cui l’Udinese aveva anche dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter, dove non aveva lasciato il dominio del gioco in mano ai centrocampisti nerazzurri, al contrario di quanto fatto con Modric e compagni.

Sabato il Milan portava i centrocampisti a palleggiare vicino all’area e ho visto andare in difficoltà i due centrali per i troppi spazi concessi sulle fasce dai terzini. Comunque, dei difensori Kristensen è stato l’unico a restare in partita. Senza due suoi salvataggi sarebbe finita peggio".

