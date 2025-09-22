Sensini: "Il Milan non ha neanche sofferto a Udine. Non ho capito il cambio di modulo di Runjaic..."
Nestor Sensini, ex giocatore dell'Udinese, ha commentato così la vittoria del Milan di sabato in casa dei friulani al Messaggero Veneto: "Il Milan non ha neanche sofferto e forse questo è il lato peggiore del ko perché puoi anche perdere 3-0 dopo esserti giocato la partita, mentre sabato i bianconeri non sono riusciti a contenere e ad attaccare. Il cambi di modulo di Runjaic? Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che funziona e dà sicurezze e riferimenti ai giocatori. Casomai, lo si può cambiare se si arriva da due sconfitte, ma non da due partite in cui l’Udinese aveva anche dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter, dove non aveva lasciato il dominio del gioco in mano ai centrocampisti nerazzurri, al contrario di quanto fatto con Modric e compagni.
Sabato il Milan portava i centrocampisti a palleggiare vicino all’area e ho visto andare in difficoltà i due centrali per i troppi spazi concessi sulle fasce dai terzini. Comunque, dei difensori Kristensen è stato l’unico a restare in partita. Senza due suoi salvataggi sarebbe finita peggio".
