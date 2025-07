Senza terzini e senza punta, c'è anche l'ipotesi 3-5-2 contro l'Arsenal

Inutile girarci troppo intorno, in vista dell'amichevole di oggi alle 13.30 italiane contro l'Arsenal a Singapore, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, vuoi per ritardi sul mercato, vuoi per indisponibilità temporanee, presenta alcune lacune molto difficili da colmare. Nello specifico il Milan si ritrova senza terzini destri e senza centravanti. Sulla fascia potrebbe essere impiegato Filippo Terracciano che, però, deve fare staffetta con Bartesaghi a sinistra: a disposizione solo il giovane Magni con Jimenez indisponibile per questo primo test. In attacco probabilmente non ci sarà Colombo, vicino al trasferimento al Genoa: con Gimenez ancora in vacanza la punta può essere Leao.

Ieri in allenamento è stato provato Rafa Leao come centravanti ma secondo la Gazzetta dello Sport, contro i Gunners Allegri si potrebbe affidare anche al 3-5-2, accantonando almeno fino all'arrivo di Estupinan il classico 4-3-3. Si prevede una difesa a tre con Tomori, che così non deve agire da terzino, Gabbia e Pavlovic; un centrocampo con i due quinti che saranno Saelmaekers e Bartesaghi; infine un attacco a due punte mobili e senza riferimenti, Pulisic e Leao. Da capire come deciderà di procedere Allegri.