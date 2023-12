Serafini a Milan TV: "Pulisic giocatore di classe mondiale, gioca bene in ogni ruolo"

vedi letture

Manca ormai pochissimo alla sfida del Gewiss Stadium, con il Milan tra poco in campo contro l'Atalanta alle 18:00. Nei rossoneri, importante il rientro dal primo minuto da parte di Olivier Giroud dopo la squalifica rimediata a Lecce. Un altro tassello fondamentale per il Milan di Pioli è sicuramente quello che vede il ritorno di Bennacer dall'infortunio, che partirà dalla panchina, mentre dall'inizio ci sarà ancora una volta Christian Pulisic, in gol nell'ultima partita contro il Frosinone.

Dell'americano ha parlato così, ai microfoni di Milan TV, Luca Serafini: "Mi piace tantissimo Pulisic, è un giocatore di classe e qualità e quest'anno è partito fortissimo. Secondo me può stare anche in trequarti, ma ovunque lo metti fa sempre bene, è duttile e si è inserito bene in questo ambiente".