Serafini: "Fanno sorridere le perplessità sullo scarso utilizzo di Ricci quando si sa che Modric ha un anno di contratto"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso su Samuele Ricci: "Al di là dei risultati e delle statistiche, così risibili dopo una manciata di partite, quello che si vede nel nuovo MIlan di Allegri è lo spirito: regala un senso di squadra, si applica con attenzione, si sacrifica lottando con abnegazione. Sono doti che portarono i rossoneri allo scudetto, a 2 secondi posti, alle semifinali di Champions. E le medesime che sporadicamente, nell'ultima stagione, consentirono le imprese di Madrid e in Supercoppa.

Dell'impianto di gioco si è parlato molto, plasmato sui giocatori a disposizione in estate e poi con le scelte finali di mercato. Fanno sorridere le perplessità sullo scarso utilizzo di Ricci quando si sa che Modric ha un anno di contratto e casomai, raggiungendo la Champions per la prossima stagione, al massimo ne farà un altro: al suo fianco l'ex torinista può solo imparare e migliorare, il futuro è suo. Come fanno sorridere i punti di domanda su Leao al fianco di Pulisic: l'attacco era il reparto più scarno, ora con Rafa, Gimenez e Nkunku che hanno un solo posto a disposizione - secondo me invece saranno due - c'è addirittura un problema di abbondanza. L'assenza di coppe europee non incide (purtroppo) sulle scelte di Allegri, il quale ha in mente l'equilibrio e la stabilità della squadra: il che inevitabilmente prevede che un po' tutta la rosa si senta coinvolta costantemente. Essenziale, piuttosto, è che chi subentra alzi il livello quanto meno dal punto di vista dell'intensità, cosa che sabato scorso con Athkame e soprattutto Loftus Cheek non si è percepita. Critiche anche per Leao, ma Rafa non giocava da un mese e mezzo...".