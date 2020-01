Serafini: "Il ritorno di Zlatan è fondamentale, aiuterà squadra e allenatore"

Luca Serafini ha parlato a Milan TV di Zlatan Ibrahimovic: "Strategicamente è importante questo acquista perché sdogana anche la teoria di Boban e Maldini che solo con i ventenni non puoi avere delle ambizioni alte. Zlatan è un ritorno fondamentale, al di là delle ironie anche garbate e divertenti, perché aiuta la società che conosce poco il calcio e quello di un certo livello, la proprietà ha bisogno di queste guide, aiuta i dirigenti che sono giovani e aiuterà la squadra e l'allenatore al di là di gol, ma il suo carisma e il suo carattere sono un pacchetto regalo fondamentale. Io personalmente sono convintissimo che un uomo e un professionista come lui non possa accettare una sfida sportiva di questo tipo se il fisico non risponde".