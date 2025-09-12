Serafini senza giri di parole: "Contro il Bologna sarà emergenza assoluta. Nessun alibi, ma una semplice constatazione"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul momento del Milan: "Partiamo dalla parte piena del bicchiere. Gimenez protagonista nel Messico, firma un gol superbo. Modric ancora mattatore con la Croazia, bene Saelemaekers nel Belgio. Pulisic sistema le cose con il CT Pochettino e resta la colonna degli Usa. Athekame titolare con la Svizzera under 21. La prima sosta del campionato però non ha risolto i problemi di Allegri, anzi ne ha moltiplicato qualcuno. Leao non si è del tutto ripreso, Nkunku e Rabiot non al meglio, stop a Estupinian dopo aver giocato contro il Paraguay, in Ecuador. Contro il Bologna sarà emergenza assoluta, nessun alibi ma una semplice constatazione.

I rossoblù sono partiti così così a Roma, poi bene con il Como. La quadratura è solida, collaudata. Bisognerebbe comunque restituire ai tifosi milanisti un po’ di entusiasmo, dopo la tremenda finale di Coppa Italia non giocata a Roma. L’esigenza è doppia: confermare lo spirito di Lecce e vincere perché la classifica è già troppo magra".

PULISIC-GIMENEZ DAVANTI

Il fatto che Rafa Leao non sarà disponibile neanche contro il Bologna sicuramente non ha fatto felice Max Allegri, che sperava di tornare ad avere a disposizione il portoghese al rientro dalla sosta. La lesione al polpaccio che sta smaltendo è però delicata, come confermato da lui stesso, motivo per il quale né il Milan né il calciatore vogliono forzare la mano col rischio di peggiorare la cosa ed allungare i tempi.

Per questo motivo contro il Bologna di Vincenzo Italiano Allegri farà affidamento sugli stessi due che sono scesi in campo sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Una conferma per premiarli anche delle ottime prestazioni offerte con le rispettive Nazionali, a conferma del fatto che stanno crescendo di condizione, che migliora di settimana in settimana. In merito a quella che sarà la scelta dell'allenatore del Milan per la sfida di domenica, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez-Pulisic, attacco oceanico".