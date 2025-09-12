Retroscena da Milanello: ieri Rabiot ha impressionato tutti nei test fisici svolti ieri mattina a Milanello

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot: "Adrien Rabiot ha impressionato tutti nei test fisici svolti ieri mattina a Milanello. Tanto da far considerare realistico un suo utilizzo dal primo minuto nella gara di domenica sera contro il Bologna. Allegri vuole pensarci bene, ma dopo aver toccato con mano lo stato di forma dell’ex centrocampista del Marsiglia, l’ipotesi non è da scartare. Anche se prima di sfidare la squadra di Italiano Rabiot avrà fatto solo tre allenamenti con la sua nuova squadra.

Naturalmente giocherebbe nella posizione di mezzala sinistra, ma a fargli posto invece di un centrocampista (Fofana o Loftus-Cheek) potrebbe essere Pulisic che è rientrato ieri dal Sudamerica insieme a Estupinan e Gimenez (per tutti e tre seduta defaticante). In questo caso in attacco con il messicano ci sarebbe Loftus-Cheek, avanzato di qualche metro rispetto al solito. Se invece Max sceglierà di portare Adrien in panchina, spazio al 3-5-2 “classico” con l’inglese e Fofana mezzali (ai lati di Modric) più Gimenez e Pulisic in attacco".