Galeone: "Ecco perchè il Milan ha preso Rabiot"

Giovanni Galeone, intervistato dall'edizione bolognese di Repubblica, ha parlato così di Massimiliano Allegri e di Vincenzo Italiano in vista di Milan-Bologna di domenica: "Max e Italiano sono allenatori con idee opposte. Stimo molto Italiano e mi piace da matti il gioco del Bologna negli ultimi trenta metri, attua quella che era la mia mania, spingere forte in zona offensiva e creare un flipper sulla trequarti, liberando l’estro di chi ha talento e fargli rischiare la giocata: me lo diceva pure Gasperini quando lì aveva Ilicic e il Papu, lasciali liberi di fare numeri e prima o poi il difensore abbocca.

Italiano spinge tanto coi terzini e costruisce dalla difesa; Allegri non ha quasi mai attaccato coi laterali difensivi, guai a farlo coi centrali, preferisce gli inserimenti delle mezzali, e per questo il Milan ha preso Rabiot. L’ha imparato a Pescara, io chiedevo tanti gol ai centrocampisti e con me Max ne segnò 12. In Italia pochi sanno dare un’identità alle proprie squadre, quelle di Allegri e Italiano ce l’hanno sempre e molto chiara, il loro gioco nasce da idee precise, mai dall’improvvisazione".

