Nkunku sempre più "indiavolato": tra campo e palestra cerca il riscatto con il Milan

Christopher Nkunku è stato l'acquisto più oneroso dell'estate di calciomercato del Milan. Il francese è arrivato dal Chelsea per poco più di 40 milioni di euro (bonus compresi) per completare il reparto offensivo della formazione di Max Allegri, che oggi vede disponibili (e in forma) i soldi Christian Pulisic e Santiago Gimenez.

Nkunku sta però lavorando per colmare il gap a livello atletico rispetto ai suoi nuovi compagni, e questi 10 giorni di lavoro a Milanello li ha sfruttati al massimo dando a tecnico e staff le risposte che andavano pretendendo.

Campo, palestra e riscatto: Nkunku vuole conquistare il Milan

Valutata la sua condizione fisica nei test della scorsa settimana, lo staff medico del Milan ha deciso di preparare un piano ad hoc per Christopher Nkunku per farlo tornare al massimo. Niente sedute di lavoro supplementari rispetto ai compagni rimasti a Milanello, ma sedute sia in palestra che sul campo con carichi personalizzati. L'obiettivo è quello di mettere benzina nei muscoli senza appesantirli, anche perché il francese fa dell'esplosività la sua caratteristica più pregiata.

Eppure non ne ha voluto sentire nel corso di questa sosta, dove spesso si è presentato a Milanello anche in occasione di qualche giorno libero per non perdere tempo. Nkunku vuole conquistare il Milan, vuole sfruttare al meglio l'occasione che gli è stata concessa, motivo per il quale non vuole lasciare nulla al caso, convinto che quello rossonero possa essere l'ambiente e il club perfetto con il quale tornare a incidere e vincere trofei. Ovvero quello che gli è sempre riuscito bene nel corso della sua carriera.