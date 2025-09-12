Rabiot corre veloce, è già al top: contro il Bologna può essere titolare

L'ultima partita ufficiale, da titolare, di Adrien Rabiot risale allo scorso 15 agosto, quando a Rennes perse in maniera rocambolesca la prima partita di campionato con il Marisglia, quella dell'oramai famosa lite con Rowe negli spogliatoi del Roahzon Park che ha sancito la fine della sua esperienza con la maglia dell'OM.

Complice il fatto di essere stato messo fuori rosa, da quel momento in poi il pupillo di Max Allegri ha collezionato poco più di 30 minuti di gioco con la maglia della Francia proprio nell'ultima sosta per le Nazionali. In costante contatto con il suo allenatore, Rabiot aveva assicurato all'allenatore del Milan ed ai suoi collaboratori di stare bene, ma tutti dalle parti di Milanello aspettavano la verifica del campo, che a quanto pare è stata più che convincente.

Rabiot corre veloce verso una maglia da titolare

I test fisici ai quali è stato sottoposto Adrien Rabiot nella giornata di ieri hanno stupito tutti, in positivo ovviamente. Nel corso del precampionato con il Marsiglia il centrocampista francese ha lavorato tanto e bene, mettendo molta benzina in un motore di cilindrata importante. E ieri ha decisamente fatto vedere di che pasta è fatto, mettendoci anche la giusta dose di entusiasmo e adrenalina per l'inizio di questa nuova avventura in carriera.

Rabiot è consapevole dell'opportunità che sta avendo, motivo per il quale non ha intenzione di deludere nessuno, Allegri in primis, che si è speso tanto per riuscire a tornare a lavorare con lui. E vuoi questo, e vuoi una condizione atletica comunque eccellente, il francese corre veloce verso (già) una maglia da titolare contro il Bologna, e sembrerebbe un azzardo considerato il fatto che è arrivato solo ieri a Milanello, ma test alla mano non è assolutamente un'ipotesi da scartare stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport. E in quel caso, con l'inserimento di Rabiot a mezzala sinistra, cambierebbe un po' tutto il Milan.