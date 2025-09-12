MN - Pauluzzi: "Se il Milan ha speso 42 milioni per acquistarlo dal Chelsea, non ha preso Nkunku solo per fare numero"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Passiamo ad un altro francese, Nkunku. Il suo arrivo al Milan è stato un po' sottovalutato?

"E' stato un po' sfortunato in carriera a causa degli infortuni. Ha perso il Mondiale del 2022 per un infortunio pochi giorni prima dell'inizio del torneo. Se il Milan ha speso 42 milioni di euro, bonus compresi, per acquistarlo dal Chelsea, non lo ha preso solo per fare numero davanti, ma in qualche modo un posto in campo Allegri glielo troverà. Non può essere un panchinaro, non dico che Allegri costruirà la squadra intorno a lui, ma avrà un ruolo centrale nel Milan. E' nel giro della nazionala francese, ma in Francia fai a presto a uscire dal giro perchè c'è grande concorrenza in attacco".

LA CONDIZIONE DI NKUNKU

Christopher Nkunku è consapevole di avere una grande opportunità, essendo in un club come il Milan che lo può mettere nelle condizioni di tornare ad essere quello di Lipsia. Il francese lo sa benissimo, e quindi starebbe cercando di ripagare in tutti i modi la fiducia non solo del club, ma anche dello staff tecnico, lavorando giorno dopo giorno per riuscire a (ri)trovare la condizione migliore.

Non è semplice, anche perché tra Mondiale per Club e mancata preparazione ha lavorato in maniera spezzettata nel corso dell'estate, ma la volontà c'è tutta, e questo lo si nota e apprezza dalle parti di Milanello. Nel corso della sosta è stato infatti preparato un programma ad hoc che Nkunku ha seguito alla lettera presentandosi spesso al centro sportivo anche nei giorni liberi, a conferma del fatto che scalpita per dimostrare di essere da Milan.