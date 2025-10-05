Serafini verso Juve-Milan: "Servirà ricorrere alla qualità, alla mentalità espressa da Lecce in poi"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso verso Juventus-Milan: "La Juventus è un altro test probante sul cammino. E' reduce da una singolare pareggite, subisce qualche gol di troppo, non ha ancora definito la prima linea: resta comunque una squadra compatta, con idee chiare sebbene non sempre riesca a metterle in pratica. Servirà ricorrere alla qualità, alla mentalità espressa da Lecce in poi: per la classifica, ma soprattutto per consolidare fiducia, autostima, convinzione. Uno sfizio che Pioli si è concesso più volte, battere la Juventus, vincere a Torino: giocando da squadra, come sta accadendo adesso".

MILAN AD ORA IN TESTA

Con la bella vittoria di domenica sera a San Siro contro il Napoli, un 2-1 ottenuto con una grande prova di carattere dopo essere rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo, il Milan raggiunge la testa della classifica proprio con i partenopei e la Roma. Una situazione che ai rossoneri mancava da quasi due anni, anche se allora il primato era in solitaria.

Era l'8 ottobre 2023, quasi due anni fa, e la squadra allenata da Stefano Pioli aveva sbancato Marassi con un gol di Pulisic nel finale, al quale erano poi seguiti circa 15 minuti di pura follia con Maignan che si fa espellere e con Olivier Giroud che va in porta, effettuando anche un paio di interventi di alto livello. Dopo quasi due anni e quattro allenatori diversi il Milan tocca nuovamente il primo posto in classifica.