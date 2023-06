Serena ricorda Berlusconi: "Ho un ricordo particolare, mi ha conquistato un sabato a Milanello"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche di Silvio Berlusconi: “Ho un ricordo particolare. Ero andato al Milan per fare il titolare ma avevo perso la titolarità. Non stavo giocando bene. Berlusconi un sabato arrivò a Milanello e mi disse che doveva parlarmi. A quel punto cominciai ad agitarmi un po’. Pensavo volesse dirmi qualcosa sulle mie prestazioni. Sapeva che mia madre non stava bene ed era ricoverata al San Raffaele. Mi disse di chiamarlo se ne avessi avuto bisogno. Anche se non ero il Van Basten di turno, il quel momento mi ha conquistato”.