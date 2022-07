Serginho su Milan-Monza: "Avrò il cuore diviso. Galliani l'ho sentito: è gasatissimo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Serginho, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, uscita questa mattina in edicola, non ha potuto esimersi dal rispondere a una domanda sulla partita tra Milan e Monza che in molti aspettano per questa stagione. Queste le sue parole: "Avrò il cuore diviso, perché lì ci sono persone come Berlusconi e Galliani, che per me sono state importanti. Adriano l'ho sentito proprio oggi, è gasatissimo. Credetemi: è ringiovanito di una trentina d'anni..."