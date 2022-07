Serginho sul Milan: "Gap con i top club europei. La differenza? La profondità della rosa"

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola, l'ex terzino del Milan Serginho ha parlato anche di quello che manca al Milan per competere a buoni livelli anche in campo europeo. Queste le sue dichiarazioni: "Sognare va sempre bene, ma siamo onesti, il gap coi top team europei c'è ancora. Il Milan s'è rinforzato ma è un passo indietro rispetto a club come Liverpool e Real Madrid. Differenze? Una su tutte: la profondità della rosa. Le squadre più forti sfruttano le sostituzioni senza perdere troppa qualità, alla lunga questo incide".