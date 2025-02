Serginho suoi nuovi: "Gimenez ha il gol nel sangue, Felix ha una tecnica impressionante. Walker non si discute, mentre Bondo e Sottil faranno comodo"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao e dell'importanza della partita di questa sera contro il Bologna che potrebbe valere una fetta di Champions League.

Serginho, da milanista quanto è dispiaciuto per il momento che la squadra sta attraversando?

"Come tutti i milanisti vivo questa situazione delicata con la speranza che possa migliorare. Purtroppo non abbiamo raggiunto il livello sperato di risultati, né in Serie A né in Champions. Finora il miglior Milan non si è ancora visto".

Gimenez è il centravanti che serviva?

"Ha il gol nel sangue, però necessita di un gioco, di compagni che lo supportino servendolo nel modo giusto. Gli uomini d’area sono così".

Joao Felix la convince?

"Ha una tecnica impressionante e lo considero un calciatore di livello altissimo, altrimenti non avrebbe potuto indossare le maglie di Atletico, Barcellona e Chelsea. In carriera finora non ha espresso tutto il suo potenziale e spero che ci riesca al Milan".

Walker?

"A destra il Milan ha avuto qualche problema in questa stagione e con Walker direi che li ha risolti. Adesso è infortunato, ma uno come lui non si discute: ha esperienza, il dna del vincente dopo le stagioni al City e la sicurezza che ti trasmette indossare la maglia della nazionale inglese".

Poi ci sono Bondo e Sottil.

"Allungheranno la panchina e vedrete che faranno comodo anche a partita iniziata".

Magari già a Bologna...

"Sarà un match chiave. Un successo al Dall’Ara può cambiare la stagione perché permetterebbe di arrivare a cinque punti dalla Juventus e di guardare alle ultime dodici giornate con occhi diversi. Il campionato è equilibrato e lo dimostra la sconfitta del Napoli a Como. I bianconeri possono fare dei passi falsi, anche se l’eliminazione dalla Champions per loro sarà un vantaggio in termini di risparmio di energie".