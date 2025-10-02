Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad: accordo trovato

vedi letture

Sergio Conceiçao è rimasto disoccupato per pochi mesi, dopo la fine dell'esperienza con il Milan durata solo sei mesi che cominciò benissimo ma che è terminata male con l'esclusione dell'Europa e la sconfitta in finale di Coppa Italia. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il tecnico portoghese ha trovato l'accordo con il club saudita dell'Al-Ittihad, squadra in cui militano giocatori come Benzema, Kanté, Fabinho ma anche un ex giovane milanista come Simic.

Secondo l'indiscrezione c'è un accordo verbale tra l'allenatore e la dirigenza araba: saranno ora da definire i dettagli prima dell'ufficialità, anche se vengono ipotizzati due anni di contratto. Conceiçao sostituirà il francese Laurent Blanc.