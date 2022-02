Serie A, 18 punti in 9 scontri diretti per il Milan: nessuno ha fatto meglio dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è la squadra, tra le prime sette del campionato, che ha conquistato più punti negli scontri diretti. Su nove sfide giocate i rossoneri hanno guadagnato 18 punti, arrivando ad un media pari a 2. Dietro la formazione di Pioli troviamo il Napoli, che ha raccolto 15 punti in nove partite con una media di 1.6. Stesso rendimento per Inter e Juventus, che in dieci sfide hanno conquistato 14 punti con una media equivalente a 1.4. Seguono infine Atalanta (11 punti in 9 partite, 1.2 di media), Lazio (8 punti in 9 partite, 0.8 di media) e Roma (4 punti in 8 partite, 0.5 di media).