Serie A, Atalanta-Como 1-1: Samardzic e Perrone decidono il pareggio
Oggi alle 22:47News
di Manuel Del Vecchio

Atalanta-Como termina in parità: al gol di Samardzic nei primi minuti risponde Perrone, sempre nel primo tempo, con un tiro-cross di esterno che beffa Carnesecchi con una traiettoria veramente particolare: a Bergamo termina 1-1. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 9 (6)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5) 