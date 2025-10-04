Serie A, Atalanta-Como 1-1: Samardzic e Perrone decidono il pareggio
Atalanta-Como termina in parità: al gol di Samardzic nei primi minuti risponde Perrone, sempre nel primo tempo, con un tiro-cross di esterno che beffa Carnesecchi con una traiettoria veramente particolare: a Bergamo termina 1-1. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 9 (6)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)
