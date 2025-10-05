Serie A, Bologna a valanga sul Pisa: 4-0. Incubo Pioli, la Fiorentina perde ancora. La classifica

di Manuel Del Vecchio

Un altro pomeriggio da incubo per Pioli e la sua Fiorentina, con la Viola che perde in casa contro la Roma: al gol di Kean rispondono Soule e Cristante, tutti nel primo tempo. Il Gasp è in testa alla classifica in attesa delle partite di Milan e Napoli. Tutto facile per il Bologna al Dall'Ara con un netto 4-0 inferto al Pisa. DI seguito la classifica:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 15 (6)
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Bologna 10 (6)
Atalanta 10 (6)
Como 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Cremonese 9 (6)
Cagliari 8 (6).
Udinese 8 (6)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (6)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (6)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)