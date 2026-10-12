Serie A, la classifica aggiornata: Venezia nel baratro, Atalanta a -3 dal Milan

Sprofonda il Venezia di Giovanni Stroppa in classifica, l'Atalanta vince e si porta a -3 punti dal Milan con cui giocherà domenica prossima

Il Venezia è ufficialmente in codice rosso: se non lo fosse stato già prima della sosta, ora è certo e il tempo a disposizione per Giovanni Stroppa sembra scaduto. Sesta sconfitta in altrettante partite per la formazione veneta che rimane a 0 punti in fondo alla graduatoria e ha le squadre più vicine a 4 lunghezze di distanza. L'Atalanta, che ha battuto i lagunari 3-1, sale a 9 punti in classifica, a -3 punti dal Milan che affronterà in campionato a San Siro domenica prossima.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)

Lazio 16 (6)

Roma 14 (6)

Cagliari 13 (6)

Milan 12 (6)

Juventus 11 (6)

Napoli 10 (6)

Como 10 (5)

Frosinone 10 (6)

Atalanta 9 (6)

Sassuolo 8 (6)

Lecce 6 (6)

Bologna 5 (6)

Udinese 4 (5)

Torino 4 (5)

Parma 4 (6)

Monza 4 (6)

Genoa 4 (6)

Fiorentina 4 (6)

Venezia 0 (6)