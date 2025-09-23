Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in più di un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo quattro giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno quattro punti in più.
Ecco la classifica completa:
Napoli 12 punti (+3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo quattro giornate)
Juventus 10 (+2)
Milan 9 (+4)
Roma 9 (+6)
Atalanta 8 (+2)
Cremonese 8 (in Serie B)
Cagliari 7 (+5)
Como 7 (+5)
Udinese 7 (-3)
Inter 6 (-2)
Bologna 6 (+3)
Torino 4 (-4)
Lazio 3 (-4)
Sassuolo 3 (in Serie B)
Hellas Verona 3 (-3)
Genoa 2 (-3)
Fiorentina 2 (-1)
Parma 2 (-2)
Pisa 1 (in Serie B)
Lecce 1 (-3)
