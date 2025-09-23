Milan e Lecce tornano ad affrontarsi in Coppa Italia dopo 35 anni

Confronto numero 47 tra le due squadre con 29 vittorie del Milan, 15 pareggi e 2 vittorie del Lecce. Limitandoci alle sfide giocate a San Siro, solo una volta i salentini hanno espugnato la Scala del Calcio, nell'ottobre 1997: 1-2 con reti di Govedarica e Casale per il Lecce e autorete di Cyprien per il Milan. Le seguenti 13 partite giocate a Milano hanno visto 11 vittorie del Milan e 2 pareggi. Con i rossoneri che hanno sempre segnato almeno due reti. Nelle ultime 7 partite casalinghe, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per 6 volte.

Si tratta del 4° confronto in Coppa Italia dove le due squadre tornano ad affrontarsi dopo 35 anni. L'ultima volta, negli ottavi di finale, ebbe la meglio il Milan con successo a San Siro per 3-0 e pari al ritorno a Lecce per 2-2. In 11 confronti, Massimiliano Allegri ha perso solo una volta contro il Lecce, nel lontano 2008 quando il tecnico livornese era sulla panchina del Cagliari. Poi nove vittorie e un pari. Schiacciante vantaggio di Allegri su Di Francesco: 11 vittorie a 2. E due pareggi. Eusebio Di Francesco non batte il Milan da 8 anni, quando il tecnico allenava la Roma. Da allora è arrivato un pari e 8 sconfitte.

