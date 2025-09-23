Lega Calcio Serie A torna in campo per "La giornata mondiale del cuore 2025"

In occasione dei Sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 la Lega Calcio Serie A supporta la Fondazione Italiana per il Cuore. Questo il comunicato della Lega Calcio Serie A:

"In vista della Giornata Mondiale per il Cuore, #worldheartday, che ogni anno si celebra il 29 settembre, la Lega Calcio Serie A torna nuovamente in campo a supporto della Fondazione Italiana per il Cuore.

In occasione dei Sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, in programma dal 23 al 25 settembre 2025, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Giornata Mondiale del cuore” poco prima del fischio di inizio di ogni gara. Sui canali di comunicazione di Lega Calcio Serie A e FIPC sarà, inoltre, diffuso il messaggio “Per un cuore sano, tu cosa fai?”, allo scopo di sottolineare l’importanza di adottare e mantenere nel tempo comportamenti salutari per proteggere la salute cardio-cerebrovascolare.

L’obiettivo è informare sui principali fattori di rischio cardiovascolari modificabili responsabili di oltre il 50% delle patologie cardiovascolari e il 20% delle morti, nonché sensibilizzare la popolazione sull`importanza di un`efficace prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari.

La Campagna è promossa in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro della World Heart Federation (https://world-heart-federation.org/) alla quale aderiscono oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno del mondo medico sanitario e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi".