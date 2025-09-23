Milan ed Inter si affidano a Foster + Partners e MANICA: insieme hanno lavorato al nuovo Wembley

vedi letture

Nel pomeriggio Milan ed Inter hanno annunciato un accordo con Foster + Partners e MANICA per la creazione del nuovo stadio di Milano (clicca qui): uno snodo molto importante all'interno di un percorso in cui il Milan ha dimostrato, in particolare attraverso l’impegno del Presidente Scaroni, che si tratta di una priorità assoluta per il futuro.

La collaborazione con due dei più prestigiosi studi di architettura a livello mondiale ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all’altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello anche da un punto di vista architettonico.

Insieme, Foster + Partners e MANICA insieme hanno già lavorato a uno dei progetti più importanti della storia recente del calcio: il nuovo Wembley, che ha previsto l’abbattimento di un’icona storica per la realizzazione di una nuova icona per il futuro.