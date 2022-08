Serie A, Colombo salva il Lecce e inchioda il Napoli sull'1-1 al Maradona

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 Napoli-Lecce, gara valida per la quarta giornata di Serie A giocata questa sera al Maradona. I partenopei hanno sbloccato il punteggio con Elmas, subendo la rete del paregggio nel primo tempo da Colombo. Vittoria invece per la Juventus, che ha superato per 2-0 lo Spezia all'Allianz Stadium. In gol Vlahovic e Milik

Di seguito la classifica aggiornata:

Roma 10

Inter 9

Milan 8

Lazio 8

Juventus 8

Napoli 8

Atalanta 7*

Torino 7*

Udinese 7

Fiorentina 5

Sassuolo 5

Salernitana 4*

Spezia 4

Empoli 3

Verona 2

Sampdoria 2

Lecce 2

Bologna 1*

Cremonese 0

Monza 0

*una gara in meno