Serie A, come cambia la classifica dopo la 3^ giornata di campionato

Ieri alle 23:50News
di Niccolò Crespi

Di seguito la classifica aggiornato dopo la disputa di tutte le gare del 3° turno di Serie A:

La classifica di Serie A aggiornata:
Napoli 9 punti
Juventus 9
Udinese 7
Cremonese 7
Milan 6
Roma 6
Atalanta 5
Como 4
Cagliari 4
Torino 4
Sassuolo 3
Lazio 3
Bologna 3
Inter 3
Fiorentina 2
Hellas Verona 2
Genoa 2
Pisa 1
Lecce 1
Parma 1