Serie A, Como e Genoa non vanno oltre l'1-1: in rete Nico Paz ed Ekuban

Ieri alle 23:40News
di Niccolò Crespi

Il Como sfiora il secondo successo in campionato e pareggia in casa con il Genoa 1-1. La squadra di Fabregas approfitta di una gran giocata di Nico Paz per portarsi avanti al 13’. Il Genoa non demorde e ci prova con Masini. Nella ripresa Kuhn e Morata sfiorano il raddoppio. Nel finale arriva l’espulsione di Jacobo e il Como resta in 10. Forcing della squadra di Vieira che trova il pari al 92’ con Ekuban