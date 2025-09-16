Caressa incredulo sul rigore non dato al Milan: "Contatto precedente è un rigore clamoroso"

Fabio Caressa ha commentato, durante il Club di Sky Sport, la clamorosa situazione del calcio di rigore negato al Milan contro il Bologna. Ai rossoneri è stato negato con il Var un penalty clamoroso che era, tra l'altro, doppio con due falli su Nkunku. Errore sia sul secondo contatto, quello valutato al monitor, che sul non intervento della moviola sul primo.

Il giudizio di Caressa: "Record del mondo che arbitro e Var facciano tre errori nella stessa azione. Secondo me è una delle cose meno comprensibili. Vi spiego tecnicamente come dovrebbe essere andata: il primo contatto c’è, considerato una spinta dal Var, ma il secondo contatto non c’è a giudizio dell’arbitro andato al monitor. L’unico problema è che il contatto precedente è un rigore clamoroso su cui il Var non è intervenuto perché probabilmente è una spinta e non si può intervenire".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.