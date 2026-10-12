Serie A, oggi si conclude la sesta giornata: i risultati di ieri, il programma di oggi
Nella domenica del ritorno del campionato dopo la lunga sosta, ieri la Serie A si è imbattuta nel primo pareggio 0-0 della stagione, quello nella gara più attesa, il lunch match tra Como e Roma. Continuano a stupire Lazio e Cagliari: vittoria biancoceleste e primato confermato, pareggio dei sardi con la Jvuentus e quarto posto confermato. Il Milan non va oltre l'1-1 in casa del Sassuolo. Oggi la sesta giornata di Serie A si conclude con le ultime due gare: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1
ore 18, Inter-Parma 3-0
ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma 0-0
ore 15, Lazio-Monza 3-1
ore 15, Lecce-Bologna 1-3
ore 18, Sassuolo-Milan 1-1
ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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