Serie A, oggi si conclude la sesta giornata: i risultati di ieri, il programma di oggi

Nella domenica del ritorno del campionato dopo la lunga sosta, ieri la Serie A si è imbattuta nel primo pareggio 0-0 della stagione, quello nella gara più attesa, il lunch match tra Como e Roma. Continuano a stupire Lazio e Cagliari: vittoria biancoceleste e primato confermato, pareggio dei sardi con la Jvuentus e quarto posto confermato. Il Milan non va oltre l'1-1 in casa del Sassuolo. Oggi la sesta giornata di Serie A si conclude con le ultime due gare: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1

ore 18, Inter-Parma 3-0

ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma 0-0

ore 15, Lazio-Monza 3-1

ore 15, Lecce-Bologna 1-3

ore 18, Sassuolo-Milan 1-1

ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia

ore 20.45, Torino-Udinese