Serie A, Dazn: 8/a giornata chiude con 5,9 milioni di spettatori
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Serie A su DAZN continua con numeri in crescita sugli ascolti per la stagione 2025/26, chiudendo l'8a giornata di campionato con 5,9 milioni di spettatori (5.877.106).
Il turno che si è chiuso con Lazio-Juventus è tra i più alti di sempre in fase di avvio di campionato e batte il confronto con tutte le ottave giornate disputate dalla stagione 22-23, evidenziando incrementi significativi: +12,4% rispetto al 2024-25 (5.229.786 spettatori), +7,1% sul 2023-24 (5.487.595 ) e un +3,5% rispetto al 2022-23 (5.677.701).
La media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 22-23, quando era in vigore un altro sistema di co-esclusiva. (ANSA).
