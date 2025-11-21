Serie A, domani le prime gare della 12a giornata: il programma

di Federico Calabrese

Inizierà domani la 12a giornata di Serie A con ben quattro partite in programma: in campo anche la Juventus a Firenze e il Napoli, che al Maradona sfiderà l'Atalanta.

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa

Udinese-Bologna

Fiorentina-Juventus

Napoli-Atalanta