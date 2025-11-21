Royal sull'addio al Milan: "Parte tutto da una mia richiesta: idea di andarmene una priorità"

Tornato in Brasile al Flamengo dopo la deludente esperienza al Milan, durata solamente una stagione, il terzino Emerson Royal ha parlato del suo complicato anno in rossonero ai microfoni de La Gazzetta dello Sport che lo ha intervistato in esclusiva, mandando anche un messaggio critico nei confronti dei suoi ex tifosi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

E allora perché l’addio al Milan?

"Parte tutto da me e da una mia richiesta. Ho parlato con la mia famiglia, con il mio agente, e l’idea di andarmene era già diventata una priorità. Non avrei potuto continuare con quella sensazione addosso. Al Tottenham mi era successa la stessa cosa, ma lì ero riuscito a far cambiare idea: arrivi, la gente parla, poi non vogliono più che tu te ne vada. È sempre questione di tempo e adattamento. Inizialmente avevo pensato di fare lo stesso anche al Milan, di restare per dimostrare davvero chi sono. Ma dopo l'infortunio e i mesi fermo, quella sensazione si è amplificata ancora di più. E quando ho capito che il mio rapporto con l’ambiente si era ormai logorato, mi sono reso conto che restare non sarebbe stata la scelta giusta".